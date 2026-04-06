النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط سترفع التضخم العالمي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، أن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، وذلك قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي من المقرر أن يصدرها الصندوق الأسبوع المقبل.

وقالت غورغييفا لوكالة "رويترز"، إنه "لولا الحرب لرفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي البالغة 3.3% في العام 2026 وإلى 3.2% في 2027".

وأضافت، أنه "لو لم تكن هذه الحرب قائمة، لكنا شهدنا رفعا طفيفا لتوقعاتنا للنمو. ولكن بدلا من ذلك، فإن جميع الطرق الآن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو".

وأوضحت أنه "حتى لو انتهت الأعمال القتالية سريعاً وحدث تعاف سريع نسبيا، فسيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف نسبيا في توقعات النمو، وتعديل تصاعدي في توقعات التضخم. وقالت إنه في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر".

واشارت غورغييفا، إلى أن "صندوق النقد الدولي تلقى طلبات للحصول على مساعدات تمويلية من بعض الدول، لكنها لم تفصح عن أسمائها"، مبينة أن "الصندوق بإمكانه تعزيز بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات هذه الدول".

وتشن اسرائيل والولايات المتحدة هجوماً متزامناً على إيران استهدفت مؤخراً مصادر الطاقة، فيما ردت إيران باستهداف عدة منشآت أميركية وإسرائيلية.