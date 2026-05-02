المونيتور: إيران تستغل الهدنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية

شفق نيوز- واشنطن

كشف تحليل نشرته صحيفة "المونيتور"، يوم السبت، أن إيران تستغل حالة الهدنة الهشة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت خلال المواجهات الأخيرة، عبر دمج استراتيجيات إعادة الانتشار وعمليات الهندسة العكسية المعقدة بهدف تعزيز ترسانتها الدفاعية استعداداً لأي تصعيد محتمل.

ووفقاً للتحليل، فإن "القيادة الإيرانية تنظر إلى فترة وقف إطلاق النار على أنها فرصة تقنية لإعادة تأهيل قدراتها العسكرية، حيث يتم التعامل مع الذخائر الأميركية والإسرائيلية غير المنفجرة باعتبارها مكاسب استراتيجية يمكن استخدامها في تطوير أنظمة محلية الصنع لسد الفجوات التكنولوجية السابقة".

وأشار إلى أن "الحرس الثوري الإيراني أعلن نجاحه في تفكيك صواريخ أميركية ثقيلة في محافظة هرمزغان ونقلها إلى مراكز بحثية بهدف إجراء عمليات هندسة عكسية، إلى جانب الاستفادة من أنواع مختلفة من الذخائر التي تم جمعها خلال المواجهات العسكرية الأخيرة".

وأضاف أن "إيران تعمل على تحويل ميادين القتال السابقة إلى ما يشبه مختبرات بحثية لتطوير الصناعات الدفاعية، مستفيدة من العقوبات الدولية التي دفعتها إلى تبني نموذج الاعتماد على الابتكار المحلي واستنساخ بعض الأنظمة الغربية السابقة".

ولفت تحليل المونيتور، إلى أن "إيران سبق أن استفادت من حطام تقنيات عسكرية غربية في تطوير برامجها، أبرزها الاستفادة من طائرة التجسس الأميركية RQ-170 التي استولت عليها عام 2011، والتي شكلت نقطة تحول في بعض برامجها العسكرية والفضائية".

كما أشار إلى أن "طهران تسعى حالياً إلى توظيف هذه التقنيات لتعزيز موقعها الجيوسياسي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع حلفائها مثل الصين وروسيا عبر تبادل الخبرات والتقنيات المستنسخة، بما يعزز أدوات الضغط في الصراعات الدولية".

وبحسب التحليل، فإن إيران تروّج أيضاً لفكرة أن المواجهات الأخيرة كشفت نقاط ضعف في بعض الأنظمة الغربية المتقدمة، في وقت تشير فيه تقارير استخباراتية إلى عمليات نقل وإعادة تنظيم للصواريخ والذخائر داخل مستودعات تحت الأرض بهدف ترميم القدرات الصاروخية.

وخلص إلى أن "وقف إطلاق النار الحالي لا يمثل تهدئة كاملة، بل فترة لإعادة التموضع العسكري وتطبيق الدروس المستخلصة من المواجهات الأخيرة، مع استمرار عمليات إصلاح منصات الإطلاق وإعادة تدريب القوات على أسس قتالية جديدة".