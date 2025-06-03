الموصل.. إصابة جديدة بالحمى النزفية لرجل ستيني

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية، لرجل مسن في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وسط تحركات طبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً، يسكن في حي الصحة بالجانب الأيمن من الموصل، أُدخل إلى مستشفى ابن سينا التعليمي يوم أمس بعد ظهور أعراض يشتبه بأنها تعود للحمى النزفية".

وأوضح المصدر، أن "نتائج الفحص المختبري التي ظهرت اليوم الثلاثاء أكدت إصابته بالمرض، وعلى الفور بدأت الإجراءات لنقله إلى مستشفى الشفاء التخصصي، لتلقي العلاج اللازم ضمن البروتوكول الصحي المعتمد".

وأشار إلى أن "دائرة الصحة باشرت بمتابعة محيط المصاب لرصد أي حالات اشتباه إضافية، فيما تم تعقيم مكان سكنه واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وفق توصيات خلية الأزمة الصحية".

وسجلت نينوى حالات إصابة متفرقة بمرض الحمى النزفية، الذي يُعد من الأمراض الفيروسية الخطيرة، وتنتقل عدواه من الحيوان إلى الإنسان، وتزداد خطورته في المناطق الزراعية ومناطق تربية الماشية.