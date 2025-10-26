"الموساد" يهاجم الحرس الثوري: يخططون لهجمات ضد أهداف إسرائيلية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يوم الأحد، عن وجود محاولات للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات على أهداف يهودية وإسرائيلية في دول عدة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث باسم "الموساد"، فإن سردار عمار، الذي يعمل تحت إمرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أشرف على شبكة عمليات سرية، حاولت تنفيذ هجمات في أستراليا واليونان وألمانيا.

وأضاف أن "الشبكة اعتمدت أسلوب الإرهاب بلا بصمات إيرانية، من خلال تجنيد أجانب واستخدام مجرمين واتصالات مشفرة"، مضيفاً أن "جهوداً استخبارية مشتركة مع شركاء دوليين أدت إلى إحباط عشرات المخططات وإنقاذ أرواح عديدة".

وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن هذه الشبكة كانت مسؤولة مباشرة عن محاولات الهجوم التي تم كشفها في السنوات الأخيرة، واستهدفت إسرائيليين ويهوداً داخل إسرائيل وخارجها، مشيراً إلى أن العمليات أحبطت بعد كشف المخطط واعتقال عدد من المتورطين.

وأشار "الموساد" إلى أزمة دبلوماسية بين طهران وعدد من الدول الغربية، قال إنها مرتبطة بكشف هذه الشبكة.

ووصف "الموساد" تحركات إيران بأنها "جزء من حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى الانتقام من إسرائيل عبر استهداف مدنيين في الخارج مع الحفاظ على الإنكار الرسمي"، مؤكداً أن "الكشف الأخير جرد طهران من قدرتها على الإنكار وفرض عليها كلفة دبلوماسية باهظة".