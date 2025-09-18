الموساد: نمتلك قدرات ممتازة في "قلب" طهران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، يوم الخميس، إن جهازه يمتلك قدرات عملياتية وصفها بالممتازة، ولاسيّما داخل إيران وفي قلب العاصمة طهران تحديداً.

ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عنه، في بيان، إن برنيع أدلى بهذه التصريحات خلال حفل توزيع "جائزة رئيس الوزراء لعمليات الموساد" لعامي 2023-2024، الذي أقيم مساء الأربعاء بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي رده على ما سماه "الحرب ضد إيران"، أضاف برنيع "في العام الماضي تحقق حدث تاريخي، ربما كان الأعظم على الإطلاق، ألا وهو عملية (الأسد الصاعد) بقيادة الجيش الإسرائيلي".

وأوضح أن "إسرائيل تمكنت بالتعاون مع الموساد، من توجيه ضربة قاصمة للعدو، الذي كان يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل"،على حد قوله.

وأضاف برنيع، "نفذنا سلسلة عمليات مبتكرة، واحدة تلو أخرى، ونجح الجيش الإسرائيلي، أولاً وقبل كل شيء، بقدراته الهائلة والموساد إلى جانبه، في قلب موازين الحرب (ضد إيران)".

كما أشار رئيس جهاز الموساد خلال تصريحاته، إلى أن "إسرائيل أثبتت بالفعل أن إيران قابلة للاختراق، وأن الموساد يملك قدرات عملية ممتازة داخل إيران وفي قلب طهران"، حسب ما جاء في البيان.

وتابع: "سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا في إيران، وسنفتح أعيننا داخل إيران على ما يحدث في دهاليزها، ولن نسمح للأفكار التي قد تضر أمننا بالنمو".

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل حرباً مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما سمتها "الأسد الصاعد"، وتخللتها ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى بين الجانبين، قبل أن تعلن واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 24 من الشهر ذاته، وسط ادعاءات متبادلة بتحقيق النصر.

وخلال الحرب، قالت طهران إنها استهدفت مقر الموساد ومحيطه في تل أبيب وألحقت به أضراراً "كبيرة"، وهي معلومات لم تؤكدها إسرائيل رسمياً، وسط فرض رقابة مشددة على الخسائر التي لحقت بمواقعها الحساسة نتيجة الهجمات الإيرانية.