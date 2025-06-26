الموساد الإسرائيلي يفتح قنوات اتصال لتقديم خدمات طبية للإيرانيين

شفق نيوز - الشرق الأوسط

أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يوم الخميس، عن تقديم خدمات طبية للمواطنين الإيرانيين، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث خصص مركز طبي طارئ لهذا الغرض.

وقال الموساد، عبر منصة "إكس، إن "المركز يهدف إلى تقديم استشارات طبية عاجلة من قبل أطباء مختصين يتحدثون الفارسية والإنجليزية، ويعملون في مجالات متعددة تشمل أمراض القلب، السكري، الأمراض المعدية، الأورام، طب النساء، والصحة النفسية".

وأوضح البيان أن الخدمة متاحة من الأحد إلى الخميس، بين الساعة 9:30 صباحا و4:00 عصرا بتوقيت إيران، داعيا المستخدمين إلى استخدام شبكات VPN لضمان الخصوصية أثناء التواصل.

كما نشر الموساد 3 أرقام هاتفية دولية للتواصل مع المركز الطبي، تحمل رموز اتصال لإسرائيل، التشيك، وهولندا.

وقد أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران/ يونيو عن مقتل 610 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 4700، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة الثلاثاء.

وكتب المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور على "إكس" أنه "خلال الأيام الـ12 الأخيرة، عمت المستشفيات مشاهد مروّعة جدا".

كما أفادت وزارة الصحة بتضرر سبعة مستشفيات وتسع سيارات إسعاف جراء الضربات الإسرائيلية.