الموساد الإسرائيلي: عملاؤنا كانوا في بيروت قبيل اغتيال نصر الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف مسؤول رفيع في جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تواجد عملاء الوكالة داخل بيروت لتأمين معلومات دقيقة ساهمت في اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في أيلول سبتمبر الماضي، مؤكدا أن هؤلاء العملاء عملوا تحت النار في قلب الضاحية الجنوبية، لتقديم معلومات استخباراتية دقيقة للعملية.

وجاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الرئاسة بالقدس، حيث منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ جائزة الدفاع الإسرائيلية للموساد تقديرا لدوره في العملية.

وقال ضابط في قسم التجنيد والعمليات، إن "هذه العملية ولدت عندما التقت فكرة تكنولوجية طموحة مع أفضل العقول التقنية، وبفضل التعاون بين الجيش الإسرائيلي والموساد ومديرية البحث والتطوير والصناعات الدفاعية والأكاديميين، تحولت الفكرة إلى واقع"، مبينا أن "التكنولوجيا وحدها لا تكفي، حيث كان لا بد من عمل ميداني في عمق أراضي العدو، ومن خلاله جرى تحويل المستحيل إلى ممكن".

وأوضح أن "عملاء الموساد تحركوا داخل بيروت تحت النار وبإصرار لتوفير معلومات دقيقة مكنت من توجيه الضربة".

وأشار الضابط إلى أن "يوم 27 أيلول/ سبتمبر مثل نقطة تحول حاسمة بعد 10 أيام من القتال المكثف بدأت بعملية "الأعمدة"، والتي حطمت معنويات حزب الله وألحقت أضرارا كبيرة بقدراته".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد قالت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، إن عملية اغتيال حسن نصر الله ليست مباغتة، بل نتاج عقدين من العمل الاستخباراتي المنهجي، من خلال اختراق حزب الله وتركيب شبكات لمعرفة تحركات نصرالله.