المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي دولة منع حرية الملاحة عبر المضائق

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز فيلاسكو، يوم الاثنين، عدم وجود أي حق لأي دولة في منع حق المرور البري وحرية الملاحة عبر المضائق الدولية.

وقال فيلاسكو، إن هناك محادثات مع إيران وعمان لإجلاء الأفراد من السفن المتمركزة بالمضيق.

وأضاف، أن المنظمة تعمل على ممر إجلاء للسفن بمضيق هرمز ويتم التنسيق مع دول الخليج لتوفير الغذاء لأفرادها.

من جانبها، أفادت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، بأن الحصار الأميركي دخل حيز التنفيذ وتوجد أكثر من 15 سفينة حربية لدعم العملية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالقضاء فوراً على أي سفينة تقترب من "الحصار الأميركي لمضيق هرمز"، وذلك بعد دقائق من سريان الحصار على المضيق.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.

وأوضحت القيادة في بيان أن "الحظر سيطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم "عرقلة حرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية".

وكشفت بريطانيا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن دخول الحصار الأميركي على مضيق هرمز حيز التنفيذ، فيما أكد رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأدميرال جيمس كيلبي، أن قائد القيادة المركزية الأميركية لا يزال يبلور القرار الخاص بـ"الحصار".