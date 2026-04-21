المنظمة البحرية الدولية تدرس إجلاء السفن العالقة في الخليج

شفق نيوز- لندن

أعلن رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة تعمل على إعداد خطة لإجلاء مئات السفن العالقة في منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن دومينغيز قوله إن تنفيذ الخطة لن يبدأ إلا عند ظهور مؤشرات واضحة على خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح أن النقاشات الجارية تشمل تنظيم خروج السفن، بما في ذلك ترتيب المغادرة وفق مدة بقاء الطواقم في المنطقة وعوامل تشغيلية وأمنية أخرى.

وأشار ممثل عن المنظمة البحرية الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى أن المنظمة دعت السفن إلى عدم عبور مضيق هرمز من دون الحصول على ضمانات تتعلق بالسلامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شركة "ماريسكس" اليونانية لإدارة المخاطر البحرية بأن بعض شركات الشحن العالقة غرب مضيق هرمز تلقت رسائل احتيالية تعد بالمرور الآمن مقابل عملات مشفرة.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.