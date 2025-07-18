الملف السوري يتصدر محادثات هاتفية بين أردوغان وبوتين

شفق نيوز- أنقرة/ موسكو

أفادت الرئاسة التركية، يوم الجمعة، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى الملف الأوكراني وتطورات الأوضاع في سوريا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة التركية، ان "الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية".

وأضاف البيان: "أكد الرئيس أردوغان، أهمية البدء في الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن تركيا ستواصل استضافة هذه المفاوضات في إسطنبول، حال الاتفاق على مواعيد مناسبة من قبل الجانبين".

وأشار إلى أن الرئيس التركي أعرب خلال الاتصال عن سعي أنقرة إلى ترسيخ الاستقرار في سوريا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "روسيا مستعدة لعقد جولة ثالثة من المفاوضات وتنتظر تحديد مواعيدها لكن من الواضح أن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها".

وعقدت روسيا وأوكرانيا، جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل للأسرى، كما سلّمت موسكو جثث الجنود القتلى إلى نظام كييف. علاوة على ذلك، تبادل الطرفان مشاريع مذكرات تفاهم بشأن حل النزاعات، إلا أن موعد الجولة الثالثة لم يحدد بعد، رغم تأكيد تركيا وروسيا، مرارا، استعدادهما لعقدها.