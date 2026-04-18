المفاوضات مستمرة.. لا اتفاق حول الملف النووي الإيراني

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، يوم السبت، بأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن مدة تعليق إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم، في ظل استمرار المباحثات بين الأطراف المعنية.

وذكر المسؤولون أن "المفاوضين يناقشون عدة خيارات للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى الآن".

وأضاف أن "برنامج إيران الصاروخي، إضافة إلى دعم طهران لحلفائها الإقليميين، لا يُطرحان حالياً ضمن جدول المفاوضات الجارية".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إعادة إغلاق مضيق هرمز، وعودته إلى حالته السابقة، مؤكداً استمرار سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على الممر المائي.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام جميع السفن التجارية حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار.

وفجر 8 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.