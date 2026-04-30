المفاوضات لم تبدأ بعد.. لبنان يتمسك باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أكدت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، تمسكها بترتيبات اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مشددة على أن موقفها لم يتغير حتى الآن.

وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "لبنان متمسك بشرط وقف إسرائيل للأعمال العدائية"، مؤكداً أن "المفاوضات مع إسرائيل لم تبدأ بعد".

وأضاف مرقص، أن "بيروت تواصل الاتصالات مع واشنطن للضغط على إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة متابعة الأوضاع في جنوب لبنان.

وطغت الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني على أجواء جلسة مجلس الوزراء، في ظل استمرار التوترات وسقوط ضحايا من المؤسسات العسكرية والإنقاذية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من اليوم، بدء تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وجرحى جراء الغارات التي طالت عدة بلدات جنوبية.