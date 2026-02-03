المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران .. عراقجي "واثق" من التوصل لاتفاق

شفق نيوز- أنقرة

تستعد مدينة اسطنبول التركية، يوم الجمعة المقبل، لعقد لقاء دبلوماسي رفيع بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لإحياء المفاوضات النووية.

وذكرت شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن "هذه المحادثات تأتي وسط سعي حثيث لتجنب تصعيد عسكري في المنطقة".

وقالت المصادر المطلعة إن "المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، قد يجتمعان مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة التركية".

كما يُتوقع مشاركة وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية بينها مصر وعُمان وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، في مسعى لدعم الوساطة الإقليمية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللقاء سيعقد بشكل مباشر أو عبر قنوات غير مباشرة، في وقت تضغط فيه واشنطن لاعتماد الحوار المباشر مع طهران. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه الأنباء حتى الآن.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل تزايد التوترات، إذ نشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية في المنطقة تحسبا لأي تصعيد، بينما أعرب الرئيس ترمب مؤخرا عن تفاؤله بمسار المفاوضات، مؤكدا أن إيران "تتحاور معنا بجدية".

من جانبه، أعرب عراقجي لشبكة CNN عن "ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

مع ذلك، حذّرت المصادر من أن الاجتماع قد يواجه عراقيل تؤدي إلى تأجيله أو إلغائه.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات النووية بين الجانبين توقفت العام الماضي على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.