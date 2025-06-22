"المفاجآت مستمرة".. إيران تعلن سلامة مخزون اليورانيوم المخصّب

شفق نيوز/ أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأحد، أن بلاده لا تزال تحتفظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب رغم الهجمات الأمريكية الأخيرة على ثلاثة مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وكتب شمخاني على منصة "اكس"، قائلاً "حتى لو دمرت المواقع النووية فإن اللعبة لم تنته. إن المواد المخصبة والمعرفة المحلية والإرادة السياسية باقية".

وأضاف أن "المبادرة السياسية والعملانية هي الآن لدى الطرف الذي يمارس اللعبة بذكاء ويتجنب الضربات العمياء. المفاجآت مستمرة".

وصباح الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي نفَّذ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو، لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "استكملنا هجومنا الناجح جداً على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".