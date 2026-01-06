المغرب توقع مع إسرائيل خطة تعاون عسكري لعام 2026

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أكد مسؤولون إسرائيليون، يوم الثلاثاء، أن الاجتماع العسكري المشترك مع المغرب يمثل مرحلة جديدة لتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، في إطار شراكة وُصفت بأنها "رئيسية لاستقرار المنطقة".

وبحسب مصادر عبرية، فقد وقعت إسرائيل والمغرب، خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، خلال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة، الذي عُقد في تل أبيب، وذلك بالتزامن مع مرور خمس سنوات على اتفاقيات أبراهام التي مهّدت الطريق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب وعدد من الدول العربية.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إن الاجتماع، الذي قادته مديرية التخطيط وقسم "تيفيل"، تضمن سلسلة لقاءات مهنية وزيارات إلى وحدات الجيش والصناعات الدفاعية والمديريات ذات الصلة، مع التركيز على بناء القوة من منظور استراتيجي وتحقيق الأهداف المشتركة للتعاون العسكري، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب المسؤولين العسكريين، فإن الجلسات جمعت كبار القادة من الجانبين لمناقشة التخطيط الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والاستعداد العملياتي، إضافة إلى برامج التدريب المشترك والتنسيق في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

ووصف المسؤولون الإسرائيليون الاجتماع بأنه يمثل "مرحلة جديدة لتعميق شراكة مركزية لضمان استقرار المنطقة"، مؤكدين أن المغرب يُعد "شريكاً رئيسياً في هذا المسار".

يذكر أن المغرب وإسرائيل وقّعا اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، في ظل حكومة كان يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ليصبح المغرب رابع دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 بعد البحرين والإمارات والسودان.