المعارضة الإسرائيلية تحذّر النظام الإيراني مما يحصل في فنزويلا

شفق نيوز- بغداد

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يوم السبت، النظام الإيراني مما يحصل في فنزويلا من قصف وأخبار عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت يغلي الشارع الإيراني بتظاهرات حاشدة ضد التدهور الاقتصادي.

وكتب لابيد منشوراً منشوراً على منصة إكس، تابعته وكالة شفق نيوز إنه "ينبغي على النظام في إيران أن يولي اهتماماً بالغاً لما يحدث في فنزويلا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر اليوم السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدّد بالتدخل إذا قُتل محتجون سلميون في إيران، وذلك مع تصاعد تقارير العنف وسقوط قتلى في عدة مناطق من البلاد.

وجاء الرد الإيراني على تهديدات ترمب، سريعاً على لسان مسؤولين بينهم علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الذين حذّروا من أن أي تدخل أميركي سيزعزع استقرار المنطقة.

على ذات النسق، علق المرشد الإيراني علي خامنئي، على الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً أن مطالب المتظاهرين "الاقتصادية" محقة، لكن "العناصر المثيرة للشغب فلا جدوى من الحوار معها، حيث يجب إيقافها عند حدّها".

كما لفت في سياق حديثه عن من وصفهم بـ"المحرّضين والمرتزقة التابعين للعدوّ، هم من يقفون خلف خلف التجّار، وردّدوا شعارات معادية للإسلام، ومعادية لإيران".

وتقول الشرطة الإيرانية، إن الاحتجاجات في البلاد تتسع وتزداد عنفا، محذرة في الوقت ذاته من "انتفاضة مسلحة"، بحسب وكالة أنباء "فارس".