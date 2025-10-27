المرصد السوري: 900 شجرة زيتون تعرضت للنهب في عفرين

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، بأن فصائل مسلحة تابعة لناحية عفرين، تواصل عمليات النهب والاستيلاء على محاصيل الزيتون في مناطق ريف عفرين شمالي حلب، ضمن حملة ممنهجة تستهدف ممتلكات المزارعين.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أحد أهالي قرية بيلا التابعة لناحية بلبل بريف عفرين تعرض لعملية نهب كاملة لمحصوله من قبل قياديين في فصيل جيش النخبة، حيث سُرقت نحو 900 شجرة زيتون، ما يعادل حوالي 250 جوالاً، ضمن حملة ممنهجة لنهب ممتلكات المزارعين".

وأضاف أنه "في قرية ياخور التابعة لناحية معبطلي، فرضت ما تسمى بالإدارة الاقتصادية إتاوات إجبارية تصل إلى نصف محصول الزيتون على الأهالي، حيث استولت الفصائل على أكثر من 400 كيس زيتون خلال موسم هذا العام، في تصعيد واضح لاستهداف المزارعين ونهب مواردهم بالقوة".

وأشار المرصد، إلى أن "هذه الفصائل تستمر في ممارسة سياسات السلب وفرض الإتاوات الإجبارية بحق الأهالي الكورد منذ سيطرتها على مدينة عفرين، ما يعكس نهجاً ممنهجاً في السيطرة على ممتلكات السكان ومصادر رزقهم الأساسية".