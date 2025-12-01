المرصد السوري: 232 قتيلاً في سوريا خلال تشرين الثاني

شفق نيوز- دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، مقتل 232 شخصاً في عموم الأراضي السورية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بينهم 200 مدنياً سقطوا في ظروف متعددة.

وذكر المرصد في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الضحايا المدنيين البالغ عددهم 200 توزعوا مابين 149 رجلاً وشاباً، 20 سيدة، 31 طفلاً"، مبيناً أن "16 مدنياً بينهم 6 أطفال وسيدة، قضوا برصاص عشوائي واقتتالات محلية، فيما توفي مدني بحادثة غير مصنفة، و10 مدنيين برصاص إدارة العمليات العسكرية، و 2 على يد فصائل الجيش، و26 مدنياً بينهم طفلان وسيدتان بظروف مجهولة، و 24 مدنياً بينهم 18 طفلاً جراء مخلفات الحرب".

وأكمل، أن "12 مدنياً بينهم 3 نساء لقوا حتفهم بعمليات إعدام ميداني، و57 مدنياً بينهم طفلان و10 سيدات ضحايا جرائم قتل، ومدني واحد بقصف جوي من التحالف الدولي، و7 مدنيين بينهم طفلان وسيدتان بقصف إسرائيلي، و3 مدنيين برصاص حرس الحدود الأردني، و 4 مدنيين بينهم طفل جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة، و37 مدنياً بينهم سيدتان برصاص مجهولين".

أما الخسائر البشرية من غير المدنيين، بحسب المرصد، فقد بلغت "32 قتيلاً موزعين على 1 فصائل مقاتلة وإسلامية، 4 قوات سوريا الديمقراطية، 1 مسلحون، 26 عناصر يتبعون إدارة العمليات العسكرية".

وأكد المرصد، أن "استمرار وقوع الضحايا يعكس فشل المحاولات الدولية والإقليمية في تثبيت حلول سياسية أو وقف حقيقي لإطلاق النار، رغم تراجع نسبي في كثافة العمليات العسكرية".

ولفت إلى أن "هدف وقف إطلاق النار لم تكن سوى استراحة محارب، بينما تستمر الأطراف المتصارعة في السعي لترسيخ نفوذها وسيطرتها على الجغرافيا السورية".

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى "تحرك جاد وفعّال لوقف نزيف الدم السوري، والعمل على حماية المدنيين ودعم مسار العدالة"، مؤكداً التزامه بـ"مواصلة توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ونشر الإحصائيات المتعلقة بالخسائر البشرية، بهدف ضمان محاسبة المرتكبين وعدم إفلاتهم من العقاب، ولتحقيق تطلعات السوريين في الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة".