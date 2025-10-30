المرصد السوري: 16 هجوماً لداعش في دير الزور والرقة خلال الشهر الجاري

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الخميس، بتصعيد تنظيم "داعش" من عملياته الإرهابية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مسجلا 16 هجوما في دير الزور والرقة، أوقع خلاله ضحايا من العسكريين والمدنيين.

وذكر المرصد في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "داعش نفذ خلال الشهر الجاري 16 هجوماً في محافظتي دير الزور والرقة، استخدم فيها أساليب متنوّعة شملت التفجيرات والكمائن وعمليات الاغتيال، في مؤشر على أن التنظيم لم يُهزم كلياً، بل يعيد تموضعه ليبقى مصدر تهديد دائم للاستقرار في المنطقة".

وبحسب إحصاءات المرصد، فقد "توزعت العمليات على 3 في الرقة و13 في دير الزور، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم مدنيان وعنصر من (قسد)، إضافة إلى إصابة 13 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)".

كما استهدف التنظيم "مواقع في محافظة الرقة، أبرزها في بلدة الكرامة، حيث قُتل أحد المهاجمين خلال اشتباك مع عناصر الأسايش، فيما سقط مدنيان بنيران متبادلة أثناء الهجوم".

وأشار المرصد إلى أن "داعش استغل الطبيعة الجغرافية الوعرة وتراجع الانتشار الأمني في بعض المناطق الريفية لتعزيز تحركاته"، مضيفاً أن "بعض العمليات تضمنت أيضاً حرق مبان مدنية ومجالس محلية وفرض إتاوات مالية على السكان تحت ذريعة الزكاة".