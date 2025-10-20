المرصد السوري يحذر من "انزلاق طائفي" خطير.. 8 قتلى في ثلاثة أيام

شفق نيوز– دمشق

حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، من تصاعد خطير في حوادث العنف ذات الطابع الطائفي بمحافظة حمص، وسط استمرار الفوضى الأمنية وصمت رسمي، مشيراً إلى مقتل ثمانية أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم سيدتان، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية على يد مسلحين مجهولين.

وقال المرصد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن محافظة حمص احتلت المرتبة الأولى في هذا النوع من الحوادث، بعد تسجيل مقتل 359 شخصاً منذ بداية العام الجاري، محذراً من اتساع الشرخ الطائفي وتهديد ما تبقّى من تماسك النسيج الاجتماعي في المدينة.

وأشار إلى أن مسلحين مجهولين نفذوا عدة هجمات في مناطق مختلفة، من بينها قرية المخطبية بريف تلكلخ، حيث هاجم ملثمان صالون حلاقة يعود لوالد الشابة ميرا ثابت، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما من الطائفة السنية والآخر من الطائفة العلوية، وإصابة صاحب الصالون بجروح خطرة، قبل أن يلوذ المهاجمان بالفرار على دراجة نارية.

وفي حادث آخر، قُتل رجل وزوجته إثر إطلاق نار مباشر من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية داخل محل في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، رغم وقوع المنطقة ضمن نطاق عدة حواجز أمنية.

كما قُتل، بحسب المرصد، مواطن خمسيني من أبناء الطائفة العلوية أثناء عمله على (بسطة) في مقسم وادي الذهب، وأُصيب ابنه بجروح.

وفي 19 تشرين الأول الجاري، قتل ثلاثة مدنيين بينهم رجل وزوجته من أبناء الطائفة العلوية إثر إطلاق نار من قبل مجهولين أمام محل تجاري على طريق باب الدريب في مدينة حمص.

وحذر المرصد السوري من أن استمرار الإفلات من العقاب قد يؤدي إلى تصاعد "العمليات الانتقامية ذات الطابع الطائفي"، ما ينذر بانزلاق خطير في الوضع الأمني والاجتماعي للمحافظة.