المرصد السوري: العثور على جثث 5 علويين احتجزهم الأمن قبل أيام

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بالعثور على جثث خمسة شبان من الأقلية العلوية مقتولين، بعد يومين من احتجازهم على يد قوات الأمن قرب دمشق.

وقال المرصد: "عُثر على الجثث في مستشفى المجتهد في دمشق، مساء أمس الثلاثاء، بعدما فُقدوا لمدة يومين إثر توقيفهم في حاجز أمني، وتم إعدامهم ميدانياً بإطلاق الرصاص عليهم".

وأضاف المرصد: "كان الضحايا عائدين إلى منازلهم في حي عش الورور" قرب دمشق الذي يقطنه علويون، على متن حافلة صغيرة "تضمّ سبعة أشخاص مع سائقها، قادمين من عملهم في مطعم بحي برزة في دمشق" قبل احتجازهم على حاجز للأمن فجر الأحد الماضي.

وأوضح المرصد أن سائق الحافلة أُصيب بجراح وهو يمكث في مستشفى المجتهد، بينما لا يزال شخص آخر من ركّاب الحافلة مفقوداً.

وأشار إلى أن أهالي الحيّ أُبلغوا بأن الشبان كانوا محتجزين لدى الأمن العام، وكانوا "بصحة جيدة قبل يوم من مقتلهم"، بينما كانت حافلتهم محتجزة لدى الأمن الجنائي في حرستا قرب العاصمة.