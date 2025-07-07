المرصد السوري: اعتقالات ومداهمات إسرائيلية تطال مدنيين في القنيطرة

شفق نيوز - دمشق

أفادت مصادر سورية، يوم الاثنين، بارتفاع عدد المعتقلين على يد القوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة إلى ستة أشخاص.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن المصادر، قولهم إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة مداهمات استهدفت منازل مدنيين، واعتقلت خلالها عدداً من الشبان بينهم طفل، وسط حالة من التوتر والاستياء الشعبي.

وأضافت أن "العملية رافقتها مضايقات للأهالي، في وقت تواصل فيه تعزيز حضورها العسكري في نقاط قريبة من الشريط الحدودي ضمن المنطقة العازلة".

ورصد نشطاء المرصد، تحرك قوة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من أكثر من 10 آليات، انطلقت من القاعدة العسكرية المستحدثة في قرية العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية نبع الصخر في الريف الأوسط من المحافظة، حيث تمركزت في موقع "السرية الرابعة" الواقعة عند مفرق المنبطح، على الطريق الواصل نحو قرية مجدوليا، وهو أحد المواقع العسكرية التابعة للنظام سابقاً.

وبحسب المرصد، أيضاً فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم، قرية الدواية الكبيرة في ريف القنيطرة الأوسط، ونفّذت حملة مداهمات وتفتيش طالت عدداً من المنازل، انتهت باعتقال مواطنين شقيقين بعد تفتيش منزل عائلتهما.

ويوم أمس، شهدت منطقة بئر عجم الواقعة قرب الجولان السوري المحتل، تحركات عسكرية للقوات الإسرائيلية تمثلت بعمليات حفر وتجريف، أعقبها إنشاء سواتر ترابية في محيط المنطقة.