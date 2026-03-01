المرجع السيستاني يدعو الشعب الايراني للحفاظ على وحدته ورص الصفوف

شفق نيوز– النجف

قدّم المرجع الديني الأعلى في العراق علي الحسيني السيستاني، يوم الأحد، تعازيه إلى الشعب الإيراني وعموم المسلمين في العالم باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، داعياً الإيرانيين إلى الحفاظ على وحدتهم ورصّ صفوفهم.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه في النجف: "ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بالتعزية إلى الشعب الإيراني الشريف وإلى عموم المسلمين في العالم باستشهاد القائد الكبير للجمهورية الإسلامية، سماحة آية الله السيد خامنئي".

وأضاف أن "المكانة الرفيعة لذلك الراحل الكبير، ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الإسلامية على مدى سنوات طويلة، أمر واضح للجميع".

وأشار البيان إلى أن "الأعداء، من خلال استشهاده والعدوان العسكري الواسع على البلاد، يسعون إلى توجيه ضربة إلى إيران العزيزة"، متوقعاً من الشعب الإيراني "في هذه الظروف الصعبة والحساسة، أن يحافظ على وحدته وتماسكه الوطني، وألا يسمح للمعتدين بتحقيق أهدافهم الخبيثة".

وختم السيستاني بيانه بالدعاء للفقيد بـ"علو الدرجات ورضوانه"، وأن يلهم المفجوعين "الصبر الجميل والأجر الجزيل".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، اليوم الأحد، الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام، إثر مقتل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي في ضربات جوية أميركية استهدفت طهران أمس السبت.

وأعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي خلال ضربات واسعة استهدفت العاصمة طهران أمس السبت.

كما أعلن عن حداد رسمي لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 7 أيام، وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهد فيها بالثأر لمقتل المرشد الأعلى.