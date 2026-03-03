المرجع الحيدري يعلن الجهاد ضد أميركا وإسرائيل

شفق نيوز- طهران

دعا المرجع الديني، كمال الحيدري، يوم الثلاثاء، الجهاد ضد أمريكا واسرائيل، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده إيران منذ اربعة أيام.

وبحسب بيان الحيدري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الشريعة الإسلامية كما أوجبت حفظ الدماء، أوجبت كذلك دفع العدوان وردّ الظلم، معتبرًا أن مقاومة ما وصفه بـ"الاستكبار" دفاعٌ عن النفس والكرامة وواجب شرعي، بما يحفظ وحدة الأمة ويصون مصالحها العليا.

ودعا من وصفهم بـ"المؤمنين وأبناء الأمة الإسلامية" إلى الاستعداد لتحمّل المسؤولية الشرعية في الدفاع عن الأرض والهوية والسيادة، وفق ما تقدّره الضوابط الشرعية والمصالح العامة.

وحث الحيدري، على مقاومة ما وصفه بـ"الاستكبار الصهيوني الأميركي" في كل مكان، وتعزيز روح المقاومة لكل أشكال الظلم والهيمنة، والثبات والصبر وعدم الانكسار أمام سياسات الحرب والترهيب.

وحمل المرجع الحيدري، الجهة المعتدية كامل المسؤولية عن تداعيات ما جرى، مؤكداً أن "الشعوب الحرة لا تخيفها الاغتيالات ولا تُسقطها الضربات، بل تزيدها إصراراً على حفظ كرامتها واستقلالها"، بحسب نص البيان.