المخابرات الأميركية: نجاة النظام الإيراني يعني إعادة بناء قوته مجددا

شفق نيوز- واشنطن

أكدت مديرة المخابرات الأميركية تولسي غابرد، يوم الأربعاء، أن نجاة النظام الإيراني تعني إعادة بناء قواته الصاروخية.

وقالت مديرة المخابرات الأميركية، في تصريحات صحفية إن "نجاة النظام الإيراني تعني إعادة بناء قواته الصاروخية والمسيرات"، مبينة أن "إيران ووكلاؤها ما زالوا قادرين على مهاجمة مصالح أميركا وحلفائها".

وبينت غابرد أن "النظام الإيراني متماسك لكنه منهك إلى حد بعيد بفعل عملياتنا العسكرية"، مشيرة إلى أنه "إذا نجا نظام إيران فسيبدأ جهودا تمتد سنوات لإعادة بناء صواريخه ومسيراته".

وتابعت غابرد: "دمرنا في ضربات حزيران/ يونيو برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، ولم نلحظ منذ تدمير برنامج إيران النووي أي جهد لإعادة بناء قدرات التخصيب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، أن العمليات العسكرية الجارية في إيران تسير بشكل أسرع مما كان مخططاً لها، مؤكداً أنها ستستمر لعدة أسابيع قادمة.

وكشف ترمب عن نجاح القوات الأميركية في "القضاء على قادة إيران"، مشيراً إلى أن "التدخل جاء في وقت حرج حيث كانت طهران على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي".