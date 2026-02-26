المخابرات الأميركية تطلق حملة تجنيد علنية للإيرانيين

شفق نيوز- واشنطن

نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA، يوم الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي تعليمات جديدة باللغة الفارسية للإيرانيين الراغبين في التواصل مع جهاز المخابرات بشكل آمن.

ويأتي مسعى الوكالة للتجنيد في ظل تجهيزات كبيرة للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ قد يأمر الرئيس دونالد ترمب بمهاجمة إيران إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة المقررة اليوم الخميس في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وبدأ ترمب في طرح مبرراته لعملية أميركية محتملة في خطاب حالة الاتحاد الثلاثاء الماضي، قائلا إنه :"لن يسمح للجمهورية الإسلامية، التي وصفها بأنها أكبر راعي للإرهاب في العالم، بامتلاك سلاح نووي"، فيما تنفي إيران سعيها لـ"تكوين ترسانة نووية".

ونشرت الوكالة رسالتها باللغة الفارسية، عبر حساباتها على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيليغرام ويوتيوب.

وهذه هي الأحدث في سلسلة رسائل الوكالة التي تهدف إلى تجنيد مصادر في إيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وحثت الوكالة الإيرانيين الراغبين في الاتصال بها على "اتباع الإجراءات المناسبة لحماية أنفسهم قبل القيام بذلك وتجنب استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل أو هواتفهم الشخصية".

وقالت في الرسالة "استخدموا أجهزة جديدة يمكن التخلص منها إن أمكن، كونوا حريصين ممن حولكم ومن يمكنهم رؤية شاشتكم أو نشاطكم"، مضيفة أن "أولئك الذين سيتصلون سيقدمون مواقعهم وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية ومدى تمتعهم بمعلومات أو مهارات تهم وكالتنا".