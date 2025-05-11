"المحادثات النووية على حافة الانهيار".. إيران تستعد لسيناريو "الفشل"

شفق نيوز/ كشف مسؤول إيراني بارز، يوم الأحد، عن بدء بلاده فعلياً الاستعداد لسيناريو "فشل" المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، متهماً واشنطن بعدم الجدية وافتعال التوتر.

المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وصف المفاوضات الجارية بأنها أشبه بـ"فخ سياسي" صُمم منذ البداية لإغراق المنطقة في موجة جديدة من التصعيد والاضطراب، بحسب تعبيره خلال تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأشار إلى أن الإيرانيين يشعرون بأن المسار التفاوضي يفتقر إلى الاستقرار، منتقداً "الانقطاعات الأسبوعية المفاجئة وغير المبررة" في جدول المحادثات، والتي قال إنها تشكل دليلاً على ما وصفه بـ"اللعبة الإعلامية والسياسية" التي تمارسها الإدارة الأميركية.

كما أوضح أن المقترحات الإيرانية الرئيسية غالباً ما تُقابل بردود أميركية "غامضة ومقتضبة"، مع تغير مستمر في الموقف الأميركي، مما يعوق أي تقدم فعلي. وأضاف أن الجانب الأميركي لا يظهر أي استعداد حقيقي للدخول في حوار سياسي أو تقني عميق وهادف.

وتستأنف الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأحد، المباحثات بينهما بشأن ملف طهران النووي، وتعقدان جولة رابعة منها تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، وفق ما أكد الجانبان يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قال، يوم أمس السبت، إن بلاده لن تتنازل عمّا وصفه بـ"حقوقها النووية".