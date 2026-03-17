المبعوث الأميركي ينفي حث سوريا على التدخل في لبنان

شفق نيوز- واشنطن

نفى المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم باراك، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول منح الإدارة الأميركية الضوء الأخضر لسوريا للتدخل عسكرياً في لبنان المجاورة، في وقت تشهد فيه الحدود المشتركة تحركات عسكرية سورية هي الأضخم من نوعها.

وأكد باراك في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تشجع سوريا على إرسال قوات إلى لبنان هي تقارير كاذبة وغير دقيقة"، مبيناً أن الموقف الأميركي "لا يدعم تجاوز القوات السورية لحدودها الدولية باتجاه الداخل اللبناني".

يأتي هذا النفي بالتزامن مع تقارير ميدانية كشفت عن انتشار واسع وقوات تعزيز ضخمة تابعة للحكومة السورية، تركزت في نطاق جغرافي حساس يمتد من محافظتي طرطوس وحمص وصولاً إلى ريف القصير المتاخم للحدود اللبنانية.

وبحسب المصادر، فإن هذه التحصينات تتركز في نقاط إستراتيجية مقابلة لسهل البقاع اللبناني، حيث يتمتع حزب الله بحضور عسكري وشعبي واسع، ما يشير إلى محاولة سورية لفرض سيطرة كاملة على المعابر والمناطق الحدودية الوعرة.

كما تنسجم هذه التحركات مع مواقف سورية معلنة في وقت سابق، إذ أكدت دمشق مراراً أن أولوياتها تتركز على تعزيز السيطرة على الحدود وضبطها، ومنع استخدامها في أي أنشطة خارجة عن سلطة الدولة.

حيث أكدت هيئة العمليات العسكرية أن القوات السورية تتابع التطورات ميدانياً وتقوم بمراقبة الوضع وتقييمه، مؤكدة أنها على تواصل مع الجيش اللبناني لدراسة الخيارات المناسبة للتعامل مع الحادثة.

وشددت الهيئة على أن "الجيش العربي السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف الأراضي السورية".

بدوره أشار الرئيس احمد الشرع في تصريح سابق إلى أن سوريا، بحكم موقعها الجغرافي، تتأثر مباشرة بالتطورات الجارية، مؤكداً أن دمشق عززت انتشار قواتها على الحدود لمنع انتقال تداعيات الصراع إلى أراضيها.

كما أعرب عن دعم بلاده للخطوات التي تتخذها حكومتا العراق ولبنان لتجنب الانزلاق إلى المواجهة، مؤكداً دعم مساعي الرئيس اللبناني جوزيف عون لمعالجة ملف سلاح حزب الله.