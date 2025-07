المبعوث الأمريكي يثني على جهود "قسد" عقب تصريحات إعلامية لقائدها

شفق نيوز- دمشق

أثنى المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك على جهود قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عقب تصريحات إعلامية للأخير أكد فيها على وحدة سوريا وجيشها وعلمها.

وقال باراك في تدوينة له عبر منصة إكس وجهها لقائد "قسد" مظلوم عبدي، أن "قيادتكم وجهود قوات سوريا الديمقراطية الدؤوبة، إلى جانب التزام الحكومة السورية الراسخ بالشمولية بقيادة الرئيس الشرع، تُعدّ محوريةً لاستقرار سوريا، (جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة)".

وأضاف، "نحن نقدّر بشدة الحوار البنّاء لتعزيز التكامل والوحدة، ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل آمن".

.@MazloumAbdi - Your leadership & the SDF’s perseverant efforts, alongside the Syrian government’s resolute commitment to inclusion under President al-Sharaa, are pivotal to a stable Syria of “one army, one government, one state.“ We so appreciate the constructive dialogue to… pic.twitter.com/6sHBk6z657