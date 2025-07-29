المبعوث الأمريكي يثني على جهود "قسد" عقب تصريحات إعلامية لقائدها

شفق نيوز- دمشق

أثنى المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك على جهود قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عقب تصريحات إعلامية للأخير أكد فيها على وحدة سوريا وجيشها وعلمها.

وقال باراك في تدوينة له عبر منصة إكس وجهها لقائد "قسد" مظلوم عبدي، أن "قيادتكم وجهود قوات سوريا الديمقراطية الدؤوبة، إلى جانب التزام الحكومة السورية الراسخ بالشمولية بقيادة الرئيس الشرع، تُعدّ محوريةً لاستقرار سوريا، (جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة)".

وأضاف، "نحن نقدّر بشدة الحوار البنّاء لتعزيز التكامل والوحدة، ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل آمن".

.@MazloumAbdi - Your leadership & the SDF’s perseverant efforts, alongside the Syrian government’s resolute commitment to inclusion under President al-Sharaa, are pivotal to a stable Syria of “one army, one government, one state.“ We so appreciate the constructive dialogue to… pic.twitter.com/6sHBk6z657 — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 29, 2025

وقال عبدي اليوم الثلاثاء في لقاء مع قناة "العربية"، "إننا متفقون مع الحكومة على وحدة سوريا بجيش واحد وعلم واحد و‏أن قسد، ستكون جزءا من وزارة الدفاع السورية".

‌واضاف عبدي بأنه سوف "يبحث في اجتماع باريس المقبل مع الحكومة السورية آلية الاندماج في الجيش السوري ".

وأكد على "وحدة سوريا أن اللامركزية لا تعني تقسيم البلاد".

وأشار قائد "قسد" إلى وجود "قلق كوردي من الاندماج في الجيش السوري دون ضمانات دستورية واضحة".

وأوضح عبدي أنه سيشارك في اجتماع باريس المرتقب مع الحكومة السورية وبحضور مسؤولين فرنسيين والمبعوث الأمريكي، منوها إلى أن الاجتماع تأجل بطلب من الحكومة السورية".

ووقع الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي يوم 10 آذار/مارس الفائت اتفاقا يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وكذلك "الاعتراف بالمجتمع الكوردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية".

إلى جانب "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين مكونات المجتمع السوري كافة".

ونص الاتفاق على "وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح وعمل وسعي اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.

وتشكلت قسد، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته شرق سوريا في العام 2019.