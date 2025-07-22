المبعوث الأمريكي لسوريا: على الشرع أن ينضج كرئيس وإلا سيفقد الدعم الدولي

شفق نيوز- دمشق

وجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، يوم الثلاثاء، تحذيراً للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، داعياً إياه إلى "النضج كرئيس" وتبني سياسات أكثر شمولاً، فيما أشار إلى أن الاستمرار في النهج الحالي قد يؤدي إلى فقدان الدعم الدولي له.

وقال المبعوث الأمريكي إنه نصح الشرع في مناقشات خاصة بإعادة النظر في عناصر هيكل الجيش قبل الحرب، وتقليص التلقين الإسلامي، والسعي إلى الحصول على مساعدة أمنية إقليمية.

وفي مقابلة بالعاصمة اللبنانية بيروت، قال باراك لـ "رويترز" إنه في غياب التغيير السريع فإن الشرع يخاطر بفقدان الزخم الذي دفعه ذات يوم إلى السلطة.

وأشار باراك إلى أنه ينبغي على الشرع أن يقول: "سأتكيف بسرعة، لأنه إن لم أتكيف بسرعة، فسأفقد طاقة الكون التي كانت خلفي".

وأضاف أن بإمكان الشرع أن "ينضج كرئيس ويقول: الصواب أن أتخلى عن نهجي، الذي لا يُجدي نفعاً".