المبادرة الأهلية في السويداء تدعو لجمع المكونات ورفض التدخل الخارجي

شفق نيوز- دمشق

أكدت لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء، يوم الاثنين، أن المبادرة تنطلق من روح وطنية وتهدف إلى تعزيز الحوار ورأب الصدع بين السوريين، داعية لجمع كل المكونات، ورفض التدخل الخارجي.

وقال رئيس اللجنة مطيع البطين في مؤتمر صحفي، حضرته مراسلة وكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض التخوفات لدى الأشخاص الذين يعول عليهم المساهمة بالمبادرة من أهلنا في السويداء".

وأشار إلى أن "أهل الجبل والسهل من درعا والسويداء استطاعوا حل الكثير من المشكلات في الفترة الماضية"، مضيفاً "من أهم أهداف المبادرة أن تزول هذه السحابة وأن يعلو الصوت الوطني".

وتابع البطين أن "المبادرة يجب أن تكون مطروحة لمنع فرص تحولها إلى قضايا أخرى من خطف وقتل"، مبيناً أن "العلاقات الموجودة مع أهلنا في السويداء تاريخية، والمبادرة رفضت الخطاب الطائفي وأساسها جمع كل المكونات".

وأكد أن "المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء هدفها رفع الصوت الذي يرفض التدخل الخارجي".

من جهته، أوضح عضو اللجنة الشيخ علي الجاسم أن "مبادرة حل الأزمة في السويداء شعبية وأهلية وانطلقت كنواة، ونأمل أن تلتف حولها كل النخب"، مضيفاً "نحن معنيون برأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن للسوريين أن يعيشوا دون سوريا واحدة موحدة، ونعمل مع كل حر لمنع أي شرخ فيها".

يشار إلى أن المبادرة الأهلية في السويداء برزت خلال الأشهر الماضية كتحرك شعبي يهدف إلى نزع فتيل التوتر ومعالجة القضايا الأمنية والاجتماعية بالحوار، بعيداً عن الخطاب الطائفي أو التدخلات الخارجية.