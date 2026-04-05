المارينز تعلن نشر مجموعة "بوكسر البرمائية" بمنطقة عمليات الأسطول الثالث

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت قوات المارينز، يوم الأحد، عن نشر مجموعة "بوكسر البرمائية" بمنطقة عمليات الأسطول الثالث.

وجاء في خبر أوردته قناة الحدث، عن المارينز، أن الوحدة الـ 11 تنتشر على متن "مجموعة بوكسر البرمائية".

وأضافت أيضا: تنفيذ تدريبات على متن السفينة "بورتلاند" في المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب عبر منصة تروث سوشيال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد في إيران، ولن يكون هناك شيء مثله".

وتابع: "افتحوا المضيق (مضيق هرمز) اللعين، وإلا فستعيشون في الجحيم".