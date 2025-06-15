الليلة الأشد.. 125 مصابا في إسرائيل جراء القصف الإيراني

شفق نيوز/ أفاد هيئة الطوارئ الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بسقوط 125 جريحا جراء القصف الإيراني.

وبحسب الهيئة، فإن "3 قتلى و125 مصابا سقطوا جراء صواريخ إيرانية في مدن بات يام ورحوفوت جنوب تل أبيب".

كما أفاد وسائل إعلام إسرائيلية بوجود عالقون داخل مباني في معهد وايزمن للعلوم برحوفوت عقب تعرضه لقصف إيراني.

وكانت وكالة فارس للأنباء الإيرانية، أفادت فجر يوم الأحد، ان الصواريخ التي استخدمت في الضربة الأخيرة ضد إسرائيل تحمل اسم "قاسم سليماني".

وقالت الوكالة: الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار".

واكدت أن "الصواريخ باليستية وتحمل اسم قاسم سليماني".

وقد نفذت إيران هجوم صاروخي جديد على أهداف إسرائيلية ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب يشمل صواريخ من إيران واليمن وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى إصابات مباشرة في أربعة مبانٍ على الأقل في تل أبيب، واندلاع حريق كبير في "بيت يام" جنوب المدينة.