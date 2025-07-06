اللاذقية تشتعل مجددا.. الأردن وتركيا يشاركان بعمليات الإخماد

شفق نيوز – دمشق

عادت الحرائق في مدينة اللاذقية مجددا، يوم الاحد، مع اشتداد الرياح، فيما أعلنت كل من الأردن وتركيا عن إرسالها فرق إطفاء للمشاركة بإخمادها.

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من رجال الإطفاء وهم يواجهون حرائق غابات ضخمة اندلعت في محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا.

ورغم الخطر والتحديات الكبيرة لا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها المتواصلة منذ أربعة أيام على التوالي للسيطرة على الحرائق.

وقال مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية عبد الكافي كيال، إن الحرائق التي تشهدها سوريا هي من أعنف وأخطر الحرائق منذ سنوات.

وأوضح كيال أن التضاريس الجغرافية وسرعة الرياح الكبيرة: "صعبت من مهمة رجال الإطفاء وكافة الفرق العاملة لإخماد تلك الحرائق التي بدأت بالانتشار والاتساع.

وأكد مدير الدفاع المدني إصابة أحد العناصر واحتراق ألية خلال عمليات إخماد الحرائق وتدخلها لقطع خطوط النيران.

وكشف كيال أن عمليات تقدم الآليات والأفراد في بعض المناطق خطرة بسبب وجود مخلفات الحرب التي يؤدي انفجارها إلى توسع النيران.

ويشارك في عمليات الإخماد 62 فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني، إلى جانب طائرتين مروحيتين و11 لية أرسلتها تركيا.

كما بدأت فرق الدفاع المدني الأردنية اليوم الأحد في المشاركة في عملية إخماد الحرائق.

وأفاد الدفاع المدني السوري، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" بـ "انطلاق فرق الدفاع المدني الأردني إلى مناطق الساحل السوري لمساندة فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري في عمليات إخماد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية".

وفق المنشور ، "كانت المملكة الأردنية أبدت استعدادها للمشاركة ومساندة فرق الدفاع المدني السوري في عمليات السيطرة وإخماد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية".