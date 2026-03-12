الكويت والسعودية .. خروج خطوط الكهرباء بهجوم واعتراض آخر على حقل نفطي

شفق نيوز- الرياض/ الكويت

أعلنت الكويت والسعودية، يوم الخميس، تعرض بنيتهما التحتية لهجمات بطائرات مسيرة، حيث تسببت شظايا ناجمة عن عملية التصدي لمسيرات في خروج عدد من خطوط الكهرباء عن الخدمة في الكويت، فيما تم اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو منشأة نفطية في جنوب السعودية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، فاطمة عباس جوهر حياة، إن "6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة في عدة مواقع نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة".

وأضافت أن "الحادث تسبب في اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار في مناطق متفرقة من البلاد".

وأكدت حياة أن "الوضع الكهربائي والمائي في البلاد لا يزال تحت السيطرة"، مشيرة إلى أن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استقرار الخدمات".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الربع الخالي، كانتا متجهتين نحو حقل شيبة النفطي جنوب شرقي المملكة.