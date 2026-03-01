الكويت.. قتيل و31 مصاباً جميعهم أجانب بالضربات الإيرانية

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 31 آخرين جميعهم أجانب في حصيلة أولية للضربات الإيرانية.

وذكرت الوزارة، أنها استقبلت 32 حالة إصابة في مستشفى العدان، حيث باشرت الفرق الطبية التعامل معها فور وصولها.

وتم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية التخصصية، فيما أُدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات.

وكانت الوزارة قد استقبلت أمس السبت 12 إصابة موزعة على مستشفيات الفروانية والجهراء ومبارك، مؤكدة استمرار جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع المستجدات بكفاءة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن التعامل مع تداعيات الحدث الأمني تم وفق خطط وإجراءات دقيقة وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانياً، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع.

وجددت تحذيرها من تصوير الاعتراضات في الأجواء أو بث المقاطع عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن ما يُنشر يخضع للرصد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الشائعات والأخبار المضللة.

ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، حفاظاً على الأمن العام والمسؤولية الوطنية المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن قاعدة علي السالم الأميركية في الكويت تم تدميرها بشكل كامل.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية دماراً كبيراً في القاعدة الجوية العسكرية بعد هجوم إيراني واسع النطاق استهدفها فجر اليوم.

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية انقطاعاً جزئياً للتيار الكهربائي في عدد من مناطق البلاد جراء تعرّض خطوط نقل الطاقة لشظايا التصدي للطائرات المسيّرة.

وكان الطيران المدني الكويتي، أعلن في وقت سابق أمس السبت، استهداف مطار الكويت الدولي بالقصف الإيراني.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة البصرة، أمس السبت، بأن الجانب الكويتي عمد إلى إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع العراق، بالتزامن مع استهداف القواعد الأميركية في الكويت.

وقال مراسل الوكالة، إن إغلاق المنفذ جاء بعد استهداف الطيران المسيّر الإيراني للقواعد الأميركية في الكويت مع مرور طائرات مسيّرة في سماء البصرة.