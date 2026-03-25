الكويت: ضبط شبكة مرتبطة بحزب الله خططت لاستهداف قيادات الدولة

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، عن ضبط شبكة تضم كويتيين وإيرانيين ولبنانيين مرتبطة بحزب الله اللبناني، خططت لاستهداف قيادات الدولة.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية، إنه "تم رصد وتحديد 14 متهماً هاربين خارج البلاد، 5 كويتيين و5 غير كويتيين ممن سُحبت جنسياتهم وشخصان إيرانيان واثنان لبنانيان".

وأضافت الداخلية الكويتية، أن "الشبكة الإرهابية التي تم ضبطها كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة".

وكانت السلطات الإماراتية، قد أعلنت قبل أسبوع، ضبط شرطة أبو ظبي 45 شخصاً من جنسيات مختلفة بتهمة تصوير مواقع تعرضت للاستهداف ونشر فيديوهات عبر منصات التواصل وتداول معلومات غير دقيقة ومضللة حول الضربات الإيرانية وتضليل الرأي العام.

في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على خمسة أشخاص وتحديد سادس هارب خارج البلاد، بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني وجمع وتمرير معلومات حساسة تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة.