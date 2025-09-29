الكويت: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف دور عبادة
شفق نيوز- الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الاثنين، ضبط مقيم عربي الجنسية خطط لتنفيذ "عملية إرهابية تفجيرية" تستهدف دور العبادة.
وذكرت الوزارة في بيان أنها "ضبطت المتهم عقب متابعة ورصد، إذ عُثر في مقر سكنه على أجهزة ومواد تدخل في صناعة المفرقعات، إضافةً إلى طرق تحضيرها واستعمالها، مما يثبت خطورة المخطط الذي رغب بتنفيذه".
وأكدت الداخلية في ختام بيانها أنها "لن تسمح بأية حال من الأحوال بمثل هذه المخططات الإرهابية، وستتصدى لها بكل قوة وحزم، حفاظاً على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين".
بيان من وزارة الداخليةجهاز أمن الدولة يضبط مقيم عربي منتمي لجماعة محظورة وخطط لعملية إرهابية تستهدف دور العبادة#وزارة_الداخلية #شرطة_الكويت pic.twitter.com/pibiX3GvJt— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 29, 2025