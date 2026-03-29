الكويت تعلن مقتل عامل في هجوم إيراني على محطة لتوليد الطاقة وتحلية المياه

شفق نيوز- الكويت

أعلنت الكويت، الإثنين، مقتل ‌عامل ‌هندي في هجوم إيراني ‌على ‌محطة ⁠للكهرباء وتقطير المياه.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان عن المتحدثة الرسمية باسمها فاطمة عباس جوهر حياة، إن الهجوم وقع في مساء يوم الأحد الموافق 2026.03.29، واستهدف مبنى خدمياً في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأضاف البيان أن "الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري، وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث، واستمرار كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة".