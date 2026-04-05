الكويت: تعرض محطتين للكهرباء والمياه لاستهداف بطائرات مسيّرة إيرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت الكويت، يوم الأحد، تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية تسبب بخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة.

ونقلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية

في منشور على حسابها في "إكس" عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فاطمة عباس جوهر حياة، إن "محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضتا لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباءعن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضافت أن "الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء حيث أنها تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات".

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت في منشور على حسابها في "إكس": "تعرض مبنى مجمع الوزارات في مدينة الكويت مساء السبت للاستهداف بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن أضرار مادية في المبنى، من دون تسجيل أي إصابات بشرية".