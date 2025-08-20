الكويت تسعى لحجب منصة ألعاب إلكترونية شهيرة "تخالف القيم الأخلاقية"

شفق نيوز- الكويت

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم الأربعاء، بأن دولة الكويت تعمل على حجب منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" ذات البيئة الافتراضية التفاعلية، عقب تصاعد التحذيرات بشأن خطورتها تجاه الأطفال والمراهقين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن قرار الحجب جاء عقب مطالبات متعددة من شرائح كبيرة من المواطنين، إذ أكدوا أن اللعبة تخالف القيم الأخلاقية، والعادات المجتمعية، كما تضم مشاهد عنف دموية، وتشجع العنف والسلوك العدواني، فضلاً عن كونها تتضمن مشاهد تنافي العادات والتقاليد المجتمعية.

وفي الواقع، ما تزال لعبة "روبلوكس" الشهيرة تواصل تسجيل حضور لافت بين الأطفال والمراهقين حول العالم، غير أنه باتخاذ الكويت قرار الحجب فإنها تنضم إلى باقي دول الخليج التي اتخذت الأمر ذاته.

واتجهت قطر أخيراً إلى حظر المنصة الشهيرة التي تصف نفسها حسب ما تقول "الغارديان" البريطانية بـ"العالم الافتراضي الأمثل"، وقبل الدوحة حجبت سلطنة عُمان اللعبة للسبب ذاته لتعزيز حماية الطفل في العالم الافتراضي.