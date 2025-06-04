الكويت تسحب الجنسية من 153 شخصاً بينهم شيوخ "شمر" و"عنزة"

شفق نيوز/ نشرت الجريدة الرسمية في الكويت، اليوم الأربعاء، مرسوماً جديداً يقضي بسحب الجنسية من 153 شخصاً، ممن اكتسبوها تبعاً لأشخاص آخرين.

ووفقاً للمرسوم، فإن قرارات سحب الجنسية شملت أبناء وأحفاد عدد من شيوخ قبيلتي شمّر وعنزة، اللتين تنتشران على نطاق واسع في منطقة الخليج العربي وسوريا والعراق والأردن، بما في ذلك أفراد من آل الجربا، إحدى أبرز أفخاذ قبيلة شمّر، وآل الهذال المنتمين إلى قبيلة عنزة.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المشابهة اتخذتها الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن تم سحب الجنسية من أحفاد الشيخ محروت بن فهد الهذال، شيخ قبيلة عنزة السابق.

ولم يُذكر في المرسوم سبب السحب، غير أن مراسيم سابقة أشارت إلى أن الازدواجية في الجنسية – خصوصاً حمل الجنسية السعودية – تُعد سبباً مباشراً لهذه القرارات، إذ تحظر القوانين الكويتية الجمع بين الجنسية الكويتية وأي جنسية أخرى.

يُشار إلى أن الكويت تشهد منذ نحو عام سلسلة من قرارات سحب الجنسية، طالت عشرات الآلاف من الأشخاص، بعضهم بتهم تتعلق بالتزوير، وآخرين بسبب ازدواج الجنسية.