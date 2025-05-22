الكويت تسحب الجنسية من قرابة 1300 شخص

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الخميس، سحب الجنسية من 1292 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وذكرت الوزارة أن "هناك 8 حالات لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي، كما تم سحب الجنسية من 189 شخصا بسبب حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية

واضافت انه "تم سحب الجنسية الكويتية من 73 شخصا بسبب حالة غش وأقوال كاذبة وتزوير وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية"، على حد تعبيرها.

واوضحت انه "جرى إسقاط الجنسية الكويتية من شخص واحد بسبب المساس بولائه للبلاد"، لافتا الى ان "السحب طال أيضا 50 شخصا بسبب مصلحة عليا للبلاد، بينما تم سحب الجنسية الكويتية بسبب مصلحة عليا للبلاد وعددهم 967 ، وتم أيضا سحب الجنسية من 4 أشخاص بسبب مصلحة عليا للبلاد وفقا لـ"المادة الثامنة".