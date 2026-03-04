الكويت تستدعي القائم بأعمال العراق احتجاجاً على "هجمات الفصائل"

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال العراقي لدى الكويت، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف الأراضي الكويتية من قبل الفصائل العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الوزارة ممثلة بالسفير عزيز رحيم الديحاني، استدعت نائب وزير الخارجية بالوكالة، زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية والتي استهدفت الأراضي الكويتية في يوم الثلاثاء الموافق 3 آذار/مارس 2026".

وجدد الديحاني، بحسب البيان، استنكار بلاده لهذه الممارسات الخطيرة التي تنتهك السيادة وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وتسببت في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.

كما أشار إلى أن "شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضي لدولة مجاورة يعتبر بمثابة جريمة عدوان مجرم في القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية"، مؤكداً "أهمية اتخاذ العراق لخطوات عملية وملموسة في معالجة وإيقاف تلك الاعتداءات".

وأكد الديحاني، على "حق دولة الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، وبما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي".

وكانت فصائل مسلحة عراقية عدة، قد أعلنت في بيانات سابقة انخراطها في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مؤكدة استهداف القواعد والمصالح الأميركية داخل العراق وفي بعض دول المنطقة.

ويوم أمس الثلاثاء، أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن عدداً من الفصائل المسلحة العراقية أبلغت جهات حكومية رسمية وقوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي أنها لن توقف عملياتها العسكرية التي تستهدف المصالح والأهداف الأميركية والإسرائيلية داخل العراق وخارجه، دعماً لإيران في الحرب الجارية بالمنطقة.