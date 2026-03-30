الكويت تستدعي السفير العراقي للمرة الثانية بشأن هجمات "الفصائل"

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، عن استدعاء السفير العراقي لدى بلادهم، وذلك للمرة الثانية على خلفية الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية الكويتية بالوكالة، استدعى زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج، للمرة الثانية، على إثر استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية".

وأكد نائب الوزير بالوكالة، بحسب البيان، أن "شن هجمات مسلحة على دولة الكويت تستخدم فيها أراضي جمهورية العراق هو عدوان على دولة الكويت واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وشدد الديحاني على رفض الكويت لهذه "الاعتداءات الخطيرة"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المعتدين، لردعهم عن هذه الممارسات".

وشدد الديحاني على "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قد أكدت أن هجوماً وقع مساء يوم أمس الأحد، واستهدف مبنى خدمياً في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت يوم الأربعاء 4 آذار/مارس الجاري، استدعاء القائم بالأعمال العراقي لدى الكويت، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف الأراضي الكويتية من قبل الفصائل العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الوزارة ممثلة بالسفير عزيز رحيم الديحاني، استدعت نائب وزير الخارجية بالوكالة، زيد عباس شنشول، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية والتي استهدفت الأراضي الكويتية في يوم الثلاثاء الموافق 3 آذار/مارس 2026".