الكويت تدرج حزب الله و"القرض الحسن" على لائحة العقوبات

شفق نيوز- الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، إدراج حزب الله اللبناني وجمعية القرض الحسن التابعة له، إلى جانب ثلاثة أفراد من جنسيات لبنانية وتونسية وصومالية، على اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال.

وشمل الإدراج: حزب الله، ع م م (لبناني الجنسية، مواليد 18/5/1966)، أ ف م ق (تونسي الجنسية، مواليد 5/10/1991)، ع م (صومالي الجنسية، مواليد بين 1950 و1953)، وجمعية القرض الحسن مقرها لبنان.

وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التابعة لوزارة الخارجية الكويتية.

يشار الى أن جمعية القرض الحسن هي مؤسسة تقدم دعماً مالياً اجتماعياً لكنها تعتبر الكيان المالي الأساسي لحزب الله، مما جعلها محوراً للعقوبات الدولية.