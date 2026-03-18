الكويت تتصدى لـ27 صاروخ ومسيّرة والإمارات تصف استهداف بارس بـ"الخطير"

شفق نيوز- الكويت/ أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، يوم الأربعاء، تدمير 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس في إيران "تهديد" لأمن الطاقة العالمي.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، إن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية أربعة صواريخ باليستية معادية و23 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي حيث تم التعامل معهم وتدميرهم فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطراً أو أضراراً مادية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان خلال إيجاز إعلامي، أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغ حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، أن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران، والذي يُعد امتداداً لحقل الشمال في قطر، يُمثّل تصعيداً خطيراً.

وشددت الوزارة في بيان على أن "استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها".

وأضافت: "كما ينطوي على تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة".

كما شددت على "ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف"، مؤكدةً "أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتعرض حقل بارس الجنوبي الإيراني ومنشآت نفطية في عسلوية لهجوم أميركي–إسرائيلي، استهدف منشأة لمعالجة الغاز ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"التصعيد الموعود".

وبحسب إعلام عبري، تُعد الضربة أول استهداف للبنى التحتية الاقتصادية في إيران، ونُفذت بتنسيق وموافقة الولايات المتحدة، وسط غياب تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار.

في حين أكد محافظ عسلوية الايرانية، إصابة أقسام عدة في حقل بارس الجنوبي للغاز بمقذوفات "صهيونية أميركية"، مؤكداً في ذات الوقت أن الوضع تحت السيطرة وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في حقل بارس ولا تقارير عن وقوع إصابات.

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج العربي.