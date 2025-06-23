الكونغرس الأمريكي يحظر تطبيق واتساب على هواتف موظفيه

شفق نيوز/ نقل موقع أكسيوس، يوم الإثنين عن مسؤولين أمريكيين، بحظر تطبيق واتساب في هواتف موظفي الكونغرس الامريكي.

وقال الموقع، عن المسؤولين، إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر أن تطبيق واتساب يشكل خطرا كبيرا على أمن بيانات الكونغرس وموظفيه".

وأضاف أن "مجلس النواب الأمريكي بلغ موظفيه بحظر تطبيق واتساب على كل أجهزتهم المخصصة للعمل الحكومي".

واستهدفت واشنطن، فجر الأحد الماضي، منشآت إيران النووية، وخاصة فورود، التي تعد الأهم والاكثر تحصينا، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعطيلها بسبب الضربة التي نفذت بواسطة قاذفات بي 2.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.