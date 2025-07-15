الكوليرا تقسو على بلد عربي.. 13 وفاة و661 إصابة في أسبوع

شفق نيوز- الخرطوم

أعلن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في السودان، يوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة و661 إصابة بالكوليرا خلال الفترة من 5 إلى 11 تموز/ يوليو الجاري.

وجاءت هذه الحالات من 33 محلية في 12 ولاية، ليرتفع إجمالي الإصابات التراكمية إلى 87 ألفاً و762 إصابة، مع 2264 وفاة في 111 محلية بـ17 ولاية.

وأكد التقرير استمرار التحديات الصحية رغم الإجراءات المتخذة، مشيراً إلى وجود تفاوت في توفر أدوية الكوليرا واللوازم الطبية في مخازن الصندوق، بالإضافة إلى استمرار فحص العينات في المعمل القومي للصحة العامة.

وشدد وكيل وزارة الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم، على ضرورة تكثيف الجهود العاجلة لاحتواء انتشار الكوليرا بإقليم النيل الأزرق، مع تفعيل غرف الطوارئ في الولايات استعداداً لموسم الخريف المقبل.

كما كشف مركز عمليات الطوارئ تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال الأسبوع الماضي جميعها بولاية الخرطوم، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وأكد التقرير أن الوضع الصحي يتطلب تحركاً عاجلاً للسيطرة على انتشار المرض.

وفي السياق، وجه وكيل وزارة الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم، بزيادة التدخلات العاجلة لمجابهة حمى الضنك في العاصمة، إلى جانب تكثيف التنسيق لاجتماعات طوارئ الخريف وتفعيل غرف الطوارئ بالولايات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.