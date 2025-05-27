الكوليرا تضرب السودان بعنف.. أكثر من 170 وفاة في أسبوع واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بمرض الكوليرا، مسجلة 2700 حالة إصابة و172 حالة وفاة خلال أسبوع واحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن 90% من الإصابات تم تسجيلها في ولاية الخرطوم، التي تشهد تدهوراً حاداً في إمدادات الطاقة والمياه خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة ضربات بطائرات مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد حذرت، قبل أيام، من الانتشار المتسارع للكوليرا في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى تسجيل 2500 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أودت بحياة 51 شخصاً.

وأفادت المنظمة بأنها رصدت نحو 500 حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في مناطق متفرقة من الخرطوم خلال يوم واحد، كما أشارت إلى أن مركزين رئيسيين لعلاج الكوليرا في أم درمان استقبلا أكثر من 570 مريضاً في الفترة من 17 إلى 21 مايو/ آيار الجاري.

فيما سجلت وزارة الصحة نحو 2000 حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 20 مايو الجاري.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود الجهات المانحة، والأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم دعم عاجل لتعزيز جهود توفير المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي، والنظافة العامة في الخرطوم، للحد من تفشي المرض.